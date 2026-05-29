Подмосковная служба помощи при ДТП помогла участникам почти 3 тыс. аварий

За неделю специалисты Службы помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения помогли участникам более 2,6 тыс. аварий без пострадавших, что на 189 ДТП меньше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности консультационную помощь в оформлении ДТП получили более 5,4 тыс. водителей. При этом 878 ДТП оформили в Центрах помощи при ДТП. Кроме того, специалисты помогли оформить по телефону 169 ДТП по «Европротоколу» и 26 – распиской.

Напомним, что в случае аварии водителям важно уйти за пределы проезжей части в безопасное место (например, за ограждение), после чего обратиться по единому номеру 112.

