Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла участникам почти 7 тыс. аварий без пострадавших

На прошлой неделе на горячую линию Службы помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения обратились участники более 6,9 тыс. аварий без пострадавших, что на 1,5 тыс. больше по сравнению с данными предыдущего периода. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.