Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла участникам почти 7 тыс. аварий без пострадавших
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
На прошлой неделе на горячую линию Службы помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения обратились участники более 6,9 тыс. аварий без пострадавших, что на 1,5 тыс. больше по сравнению с данными предыдущего периода. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В общей сложности консультационную поддержку получили более 13,9 тыс. водителей. При этом участники 2,2 тыс. аварий получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, 867 – оформили «Европротоколы». Напомним, что в регионе функционируют 16 Центров помощи при ДТП, они работают ежедневно с 8 до 20:00.
