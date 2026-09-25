Вещие сны без мистики: сомнолог из Дмитрова объяснил, почему мозг «предсказывает» будущее

Каждый третий человек хотя бы раз переживал пугающее ощущение: сон, увиденный несколько дней назад, вдруг в точности повторяется в реальности. Кто‑то спешит к сонникам, кто‑то всерьез задумывается о собственных мистических способностях. Сомнолог из Дмитрова Константин Чижов в разговоре с REGIONS объяснил : за феноменом «вещих» снов стоит не сверхъестественное, а интенсивная аналитическая работа мозга.

Мозг не спит — он считает

Во время фазы быстрого сна мозг не отключается, а занимается масштабной обработкой информации — как недавней, так и накопленной за годы. Гиппокамп и неокортекс выстраивают связи между событиями, эмоциями и мельчайшими деталями, которые в бодрствующем состоянии проходят мимо внимания. По словам специалиста, мозг анализирует сотни микросигналов: интонацию собеседника, случайную фразу из новостей, изменение самочувствия, поведение окружающих. Все это складывается в прогнозные модели. Когда одна из них сбывается, человек воспринимает это как вещий сон, хотя на деле это результат вычислительной мощности подсознания.

«Наш мозг — это мощнейший аналитический центр. Пока мы спим, он обрабатывает сотни микросигналов: интонацию коллеги, случайную фразу в новостях, поведение близкого человека, изменение собственного самочувствия. Все это складывается в прогнозные модели. Когда одна из них сбывается, мы воспринимаем это как „вещий сон“. Но на деле это результат колоссальной вычислительной работы подсознания», — объясняет Константин Чижов.

Эффект предвзятого подтверждения

Один из ключевых механизмов, создающих иллюзию пророчества, — предвзятость подтверждения (confirmation bias). Человек каждую ночь видит несколько снов, но запоминает лишь единицы. Когда забытый сюжет случайно совпадает с реальным событием, мозг фиксирует это как исключение, игнорируя тысячи не сбывшихся сновидений. Сомнолог приводит простую математику: четыре‑шесть снов за ночь дают за год более полутора тысяч сюжетов. Вероятность, что хотя бы один из них совпадёт с реальностью, приближается к ста процентам. Это не мистика — это статистика.

«Мы помним только те сны, которые „сбылись“, и совершенно не учитываем тысячи других, которые ни к чему не привели. Это классическая статистическая ошибка. Если вы каждую ночь видите по 4–6 снов, за год это более полутора тысяч сюжетов. Вероятность того, что хотя бы один из них совпадет с реальным событием, приближается к 100%. Это не мистика, а чистая математика», — отмечает сомнолог.

Дежавю наоборот

Еще один механизм — ложное воспоминание, известное как «уже виденное во сне». Человеку кажется, что он заранее видел во сне аварию, ссору или встречу, хотя на самом деле мозг создал ощущение знакомости уже в момент самого события. В условиях стресса или эмоционального напряжения височные доли способны «переписать» воспоминание, формируя его постфактум, чтобы придать происходящему осмысленность. Человек не предвидел будущее — его мозг задним числом достроил связь.

«В момент стресса или эмоционального напряжения мозг может „подделать“ воспоминание. Вам кажется, что вы предвидели аварию, ссору или встречу, но на самом деле это воспоминание сформировалось уже после события. Мозг буквально переписывает вашу личную историю, чтобы придать происходящему смысл», — рассказывает Константин Чижов.

Когда сны действительно предупреждают

Несмотря на скепсис к мистической стороне, специалист признает: в ряде случаев сны могут служить сигналом — и чаще всего это сигналы о здоровье. Организм начинает отправлять в мозг слабые болевые или дискомфортные импульсы задолго до того, как человек осознает их наяву. Во сне, когда внешние раздражители отключены, эти сигналы пробиваются в сюжеты. Поэтому сновидения о зубной боли, проблемах с животом или давлении в груди порой действительно предшествуют реальным симптомам. Но это не пророчество — это ранняя самодиагностика, которую проводит собственный организм.

«Организм начинает посылать в мозг слабые болевые или дискомфортные импульсы задолго до того, как мы осознаем их в бодрствующем состоянии. Во сне, когда внешние раздражители отключены, эти сигналы пробиваются в сюжеты. Поэтому сны о зубной боли, проблемах с животом или давлении в груди иногда действительно предшествуют реальным симптомам. Но это не пророчество — это ранняя диагностика, которую проводит сам организм», — поясняет эксперт.

Как перестать верить в вещесть

Константин Чижов рекомендует вести дневник сновидений. Это помогает избавиться от иллюзии пророчества и увидеть реальную картину: какие сюжеты повторяются, с какими эмоциями связаны и как часто действительно совпадают с реальностью. Если несколько ночей подряд снится что‑то тревожное — связанное со здоровьем или отношениями, — это повод не обращаться к гадалкам, а прислушаться к себе. Подсознание пытается достучаться до сознания с информацией, которую человек игнорирует днем.

«Если вам несколько ночей подряд снится что-то тревожное, связанное со здоровьем или отношениями, это повод не бежать к гадалке, а прислушаться к себе. Возможно, подсознание просто пытается достучаться до сознания с информацией, которую вы игнорируете днем. Сны — это не предсказания будущего. Это честный разговор мозга с самим собой. И если научиться его слушать, можно узнать о себе гораздо больше, чем обещают любые сонники», — резюмирует сомнолог.

Сны — это не предсказания будущего, а честный разговор мозга с самим собой. И, возможно, самое удивительное в этом феномене не то, что сны иногда сбываются, а то, насколько точно подсознание способно анализировать реальность — даже когда человек крепко спит.

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