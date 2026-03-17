Подмосковная спортсменка стала серебряным призером международных соревнований по фехтованию

Фехтовальщица из Подмосковья Яна Егорян (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) стала серебряным призером международных соревнованиях по фехтованию «Московская сабля — 2026» памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступала в командных соревнованиях среди женщин в составе команды «Россия-1». В нее также вошли россиянки Ольга Никитина, Александра Михайлова, Алина Михайлова. На первом месте оказалась команда «Россия-13», на третьем — «Россия-2».

Состязания прошли в Москве во Дворце Ирины Винер, участниками стали более 20 команд из России, Белоруссии и Азербайджана. Их провели в 49-й раз.

