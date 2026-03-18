Подмосковная спортсменка стала серебряным призером в суперспринте на чемпионате России

Представительница Подмосковья Анастасия Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) стала серебряным призером в суперспринте в рамках чемпионата России по биатлону. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в дисциплине «суперспринт» на 7,5 км среди женщин. В общей сложности по итогам трех дней турнира подмосковные спортсмены получили шесть наград. Халили также заняла первое место в женской гонке преследования и третье - в спринте на 7,5 км. Саид Каримулла Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) оказался первым в мужском спринте на 10 км и гонке преследования, Кристина Резцова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) - второй в гонке преследования.

Состязания проходят в Тюмени проходит в рамках государственной программы «Спорт России».

