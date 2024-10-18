Подмосковная сыроварня стала победителем международного конкурса

Сыроварня De Famille из Подмосковья была признана победителем на международном сырном конкурсе. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс прошел в Казахстане. За победу в нем боролись сыровары из более чем десяти стран мира. В общей сложности участники привезли три с половиной сотни образцов своей продукции, в том числе из Дании и Италии.

Подмосковная сыроварня представила три вида сыра: мягкий с белой плесенью, с мытой корочкой, а также с голубой плесенью. В результате несколько видов продукции получили золото, серебро и бронзу. К примеру, «Камамбер» с низким содержанием жира стал обладателем золотой медали.

Предприятие производит сыры по французским рецептам. В этом году компания расширила производство, построив новые упаковочные цеха и склад, закупив новое оборудование.