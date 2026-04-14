Подмосковная теннисистка завоевала золотую медаль на международных соревнованиях

Подмосковная спортсменка Елена Приданкина (областной Центр олимпийских видов спорта) одержала победу на международных соревнованиях по теннису категории WTA-125 в Мадриде. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в парном разряде в дуэте с испанской теннисисткой Ирэн Бурилло. На втором месте оказался дуэт спортсменок из Румынии и Латвии, на третьем — из Тайваня и Испании.

Соревнования о рганизовала Женская теннисная ассоциация, они прошли в Мадриде (Испания) прошли с 6 по 12 апреля.

