Подмосковная женская сборная стала победителем первенства России по хоккею

Подмосковная сборная стала победителем первенства России среди девушек до 18 лет, ей удалось добиться такого результата четвертый раз подряд в этом сезоне. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что команда региона не допустила ни одного поражения. По итогам турнира лучшими игроками были признаны три хоккеистки из Подмосковья — Виолетта Коняшкина, Виктория Шеховцова и Анна Кильдишева.

Соревнования прошли в Нижегородской области на ледовой арене спортивной базы «Море спорта», их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.