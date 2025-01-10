Подмосковное отделение «Единой России» поздравило семьи участников СВО с Новым годом
«Единая Россия» поздравила семьи участников СВО из Подмосковья с Новым годом
Фото: [Пресс-служба областного отделения «Единой России»]
Подмосковное отделение «Единой России» поздравило более семи тысяч семей участников специальной военной операции и самих военных с новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе областного регионального отделения партии.
«Было важно поздравить с Новым годом и Рождеством защитников, которые стоят на страже мира и безопасности нашей страны. Поблагодарить их за самоотверженность и преданность Родине», — подчеркнул секретарь областного регионального отделения «Единой России», спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
По его словам, депутаты партии активно поддерживают участников СВО. С конца декабря им удалось отправить на фронт более 2,5 тонны различных гуманитарных грузов. Так, например, члены фрязинского отделения «Единой России» и сторонники партии отправили военным теплые вещи, предметы первой необходимости, продукты с длительным сроком хранения и другие вещи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.