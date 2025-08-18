Подмосковное отделение партии «Единая Россия» собрало более 2,5 тонны помощи для приютов бездомных животных
Подмосковное отделение партии «Единая Россия» собрало более 2,5 тонны помощи бездомным животным, которые содержатся в приютах. Сбор помощи провели в августе в рамках акции «Лучший друг».
В ходе акции собрали корма для животных, лекарства, наполнители, средства гигиены, мясную продукцию и другие необходимые вещи.
Центральным пунктом акции стал приют «Кошкин дом» в Долгопрудном. Сейчас в нем проживают свыше 50 кошек, а также пять собак.
Акция была организована «Единой Россией» с целью сбора помощи и привлечения внимания к проблемам бездомных животных.
