Подмосковное отделение партии «Единая Россия» собрало более 2,5 тонны помощи для приютов бездомных животных

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» собрало более 2,5 тонны помощи бездомным животным, которые содержатся в приютах. Сбор помощи провели в августе в рамках акции «Лучший друг».

В ходе акции собрали корма для животных, лекарства, наполнители, средства гигиены, мясную продукцию и другие необходимые вещи.

Центральным пунктом акции стал приют «Кошкин дом» в Долгопрудном. Сейчас в нем проживают свыше 50 кошек, а также пять собак.

Акция была организована «Единой Россией» с целью сбора помощи и привлечения внимания к проблемам бездомных животных.

