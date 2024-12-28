Подмосковному бизнесу передали более 200 гектаров земли за рубль в этом году

В 2024 году подмосковному бизнесу в рамках программы «Земля за 1 рубль» под размещение импортозамещающих производств передали в общей сложности более 200 гектаров земли, участки получили 60 инвесторов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем заявленных инвестиций по этим проектам составляет порядка 28 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать более 2 тыс. новых рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С инвесторами заключили договоры аренды сроком на три года, за это время им нужно завершить строительство и наладить выпуск продукции. После этого они смогут выкупить землю за 15% от его кадастровой стоимости. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов добавил, что данная программа стимулирует появление новых импортозамещающих предприятий.

Так, например, участок получила компания «Стройсетьресурс», которая построит в Подольске швейную фабрику по производству повседневной одежды и нательного белья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.