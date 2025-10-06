Подмосковные бадминтонисты завоевали шесть наград на Играх стран СНГ

Подмосковные бадминтонисты завоевали шесть медалей в рамках соревнований по бадминтону на Играх стран СНГ – четыре золотые и две серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В результате национальная команда завоевала медали высшей пробы во всех категориях и стала абсолютным лидером среди бадминтонистов. В состав российской сборной вошли представители региона Захар Кель и Марина Тарасова, которые одержали победу в мужском и женском одиночных разрядах. Кроме того, золотые медали в мужском парном разряде появились у Захара Келя и Валентина Семенова.

Отметим, что состязания по бадминтону в рамках III Игр стран СНГ проходили в Габалe (Азербайджан) с 30 сентября по 5 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.