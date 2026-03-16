Подмосковные биатлонисты завоевали награды на чемпионате России

Представители Подмосковья завоевали пять медалей на чемпионате России по биатлону. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Саид Каримулла Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) занял первое место в мужском спринте на 10 км, Анастасия Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) - третье место в спринте на 7,5 км. Кроме того, Саид Каримулла Халили стал лучшим в мужской гонке преследования.

В женских соревнованиях в аналогичной дисциплине первой стала Анастасия Халили, серебряным призером - Кристина Резцова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра).

Состязания проходят с 14 по 22 марта в Тюмени, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.