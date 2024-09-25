Подмосковные библиотеки начали развивать экскурсионные маршруты и краеведческие проекты. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, учреждения организуют экскурсии, проводят проектные лаборатории по практическому краеведению и продвижению Культурного кода области, оцифровывают местные издания, чтобы краеведческая информация была более доступной для читателей.

К примеру, Центральная библиотека им. А. П. Чехова в Истре проводит пешеходные экскурсии «А. П. Чехов и Воскресенск» и «По улочкам старинного городка». Центральная библиотека Пушкино оцифровала краеведческие издания и запустила интерактивную карту округа.

За летний период библиотечными маршрутами прошли более тысячи туристов.