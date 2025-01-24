Подмосковные блокадники получили единовременную выплату ко Дню снятия блокады Ленинграда

Более 500 жителей Подмосковья получили единовременную выплату в размере 3 тыс. рублей к 81-й годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Выплату предоставляют участникам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», а также ветеранам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Она приходит в автоматическом режиме без необходимости в подаче заявлений. Помимо этого, эта категория льготников может претендовать на бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, компенсацию за коммунальные услуги, бесплатные путевки в санатории и не только.

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