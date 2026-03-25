Подмосковные бобслеисты завоевали награды на чемпионате России

Фото: [Федерация бобслея России]

Подмосковная команда завоевала две медали чемпионата России по бобслею - золотую и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, команда Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева (областной Центр олимпийских видов спорта) заняла первое место в соревнованиях двухместных экипажей среди мужчин. На третьем месте оказался тандем Степана Дубинко и Александра Ефимова (областной Центр олимпийских видов спорта).

Соревнования проходят с 19 по 26 марта 2026 года в Сочи, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

Министерство физической культуры и спорта Московской области