Подмосковные бобслеисты завоевали награды на чемпионате России

Подмосковная команда завоевала две медали чемпионата России по бобслею - золотую и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, команда Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева (областной Центр олимпийских видов спорта) заняла первое место в соревнованиях двухместных экипажей среди мужчин. На третьем месте оказался тандем Степана Дубинко и Александра Ефимова (областной Центр олимпийских видов спорта).