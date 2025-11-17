Подмосковные боксеры завоевали две награды Всероссийских соревнований

Представители Подмосковья завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях по боксу среди сильнейших юношей и юниоров 16-17 лет «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова, памяти почетного президента АИБА». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, спортсмен из Королева Владимир Орлов занял первое место в весовой категории 48 кг, Артур Мосоян из Химок – в весовой категории 67 кг. Оба боксера вошли в состав национальной сборной на 2026 год, Орлова также признали лучшим боксером соревнований.

Состязания проходили в Санкт-Петербурге, участниками стали 214 спортсменов из 44 регионов России. Их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

