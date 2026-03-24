Подмосковные боксеры завоевали шесть медалей на Кубке России

Представители Подмосковья завоевали шесть медалей на Кубке России имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова по боксу - две золотые, одну серебряную и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, первые места в своих весовых категориях заняли боксеры из Ногинска Володя Мнацаканян и Константин Опольский, второе - Михаил Усов из Подольска. Бронзовыми призерами стали Виталий Бойцов из Балашихи, Алексей Семыкин из Электростали и Егор Плоцын из Одинцово. Боксеры являются воспитанниками областного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

Состязания прошли среди восьмерок сильнейших боксеров России, победители получат путевки на предстоящие международные старты от World Boxing. Состязания прошли в Самаре в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.