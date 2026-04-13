Подмосковные боксеры завоевали три награды на всероссийских соревнованиях

Подмосковная сборная завоевала три медали на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного тренера СССР, профессора А. И. Киселева среди юниоров и юниорок 18–25 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Турниру присвоили статус чемпионата России по боксу среди студентов. Полина Спирина (Домодедово) заняла первое место в весовой категории 57 кг, Ирина Лаврентьева (Домодедово) — стала серебряным призером в весе 70 кг. Кроме того, Худобахш Авджамилов (Балашиха) получил серебряную медаль в весовой категории 67 кг среди юниоров.

Победители получили право выступить на чемпионатах России среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Сочи в рамках федеральной программы «Спорт России», его участниками стали 142 спортсмена из 35 регионов страны и 60 образовательных учреждений.

