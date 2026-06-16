В Рязанской области ввели режим повышенной готовности из-за жары

В Рязанской области из-за аномальной жары и высоких классов пожарной опасности губернатор Павел Малков потребовал от всех служб перейти в режим повышенной готовности. Об этом сообщает издание 7info .

Пожароопасный сезон официально открыт с апреля, но именно сейчас, когда столбики термометров зашкаливают, а леса уже получили четвертый и пятый классы риска, расслабляться нельзя. Глава региона отдал распоряжение усилить мониторинг: камеры видеонаблюдения должны работать круглосуточно, к лесным патрулям подключат полицейских для совместных рейдов — нарушителей будут выявлять и пресекать на месте, без бюрократических проволочек.

При этом акцент сделан не только на репрессивные меры, но и на профилактику. Малков поручил активизировать разъяснительную работу с жителями: людям нужно не просто запрещать, а объяснять, почему действуют ограничения на въезд в леса и пребывание там, которые ввели с 8 июня. По задумке властей, понимание ответственности и реальных последствий должно снизить количество человеческих искр, которые часто становятся причиной бедствия. Губернатор прямо напомнил о трагическом августе 2022 года, когда регион захлестнула волна масштабных возгораний — тот опыт обошелся слишком дорого, и повторять его никто не намерен.

Суть поручения сводится к простой логике: сейчас легче потратить ресурсы на патрули и контроль, чем потом бороться с огнем, который уничтожает гектары леса, дома и экологию. Власти делают ставку на тотальную бдительность — от камер и полицейских рейдов до личной ответственности каждого рязанца. И хотя ограничения доставляют неудобства, особенно дачникам и грибникам, в регионе четко дают понять: безопасность важнее временных запретов. Итогом должно стать отсутствие крупных пожаров, а значит — сохраненные жизни и лесные массивы. Но для этого потребуется не только работа чиновников, но и сознательность самих граждан, которые в жару должны помнить: одна непотушенная спичка способна перечеркнуть все усилия.

Ранее сообщалось, что дачников массово проверяют и штрафуют в пожароопасный сезон.