Подмосковные борцы получили пять медалей на первенстве Европы

Представители Подмосковья завоевали пять медалей первенства Европы среди юниоров и юниорок до 24 лет по спортивной борьбе - две золотые, две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Алибек Амиров (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Химки) стал лучшим в соревнованиях среди юниоров золотую медаль в весовой категории до 55 кг, Данил Григорьев (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Воскресенск) - в весе до 77 кг.

Дорджи Шунгурциков (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Химки) оказался серебряным призером в все до 63 кг, Алина Шевченко (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Егорьевск) - в весе до 68 кг среди юниорок. Еще одну медаль получила Екатерина Карпушкина (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Чехов), она выступила в весовой категории до 53 кг.

Соревнования проходили в городе Зренянине (Сербия).

