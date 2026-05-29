Подмосковные борцы завоевали четыре медали на чемпионате России в Суздале

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате России по греко-римской борьбе — одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Алибек Амиров стал победителем в весовой категории до 55 кг, Садык Лалаев - серебряным призером в весовой категории до 60 кг, Данил Григорьев - в весе до 77 кг. Кроме того, Мансур Саитов занял третье место в весе до 97 кг.

Соревнования прошли в Суздале в рамках федеральной программы «Спорт России», их посвятили памяти Героя России генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Они стали ключевым этапом формирования национальной сборной для участия в международных турнирах.

