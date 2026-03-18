Подмосковные брейкеры завоевали две серебряные медали на Всероссийских соревнованиях

Представители Подмосковья завоевали две серебряные медали на Всероссийских соревнованиях по брейкингу BREAK RUMBLE. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Мирослав «Miracle» Чернов (областной Центр олимпийских видов спорта, Королев) стал серебряным призером в дисциплине «брейкинг» в мужских соревнованиях. На первом месте оказался брейкер из Кемеровской области, на третьем - представитель Москвы. Вероника «Serpente» Никишина (областной Центр олимпийских видов спорта, Королев) оказалась второй в женских баттлах в дисциплине «брейкинг». Золотую и бронзовую награды получили спортсменки из Кемеровской области и Ростова-на-Дону соответственно.

Состязания прошли в Архангельске в рамках государственной программы «Спорт России».

