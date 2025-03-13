Подмосковные энергетики были приведены в повышенную готовность в связи с ожидаемым штормом. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Согласно прогнозу, 14 марта в столичном регионе ожидается значительное усиление ветра. Порывы составят от 17 до 22 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты компаний «Россети Московский регион», «Мособлэнерго»и МОС АВС будут работать в усиленном режиме.

На предприятиях проверили наличие необходимого инвентаря и экипировки, исправность спецтехники и резервных источников электроснабжения. К работе готовы порядка 800 бригад, около 3,8 тыс. специалистов. Также были укреплены ограждения в местах разрытий, стройплощадок и котлованов.

С 21:00 13 марта отменят все плановые и неплановые работы. Исключение составят неотложные работы и работы по устранению последствий аварий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл стратегическую сессию на тему трансформации сферы ЖКХ в регионе.