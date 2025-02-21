Подмосковные энергетики начали подготовку к работе в период весеннего паводка

В компании «Россети Московский регион» начали готовиться к работе в период прохождения весеннего паводка. О ходе подготовки рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Так, специалисты предприятия проверили состояние резервных источников снабжения электроэнергией. Также был составлен список электросетевых объектов, которые находятся в зоне риска подтопления.

Кроме того, в компании были определены маршруты перевозки запасных источников электроснабжения, чтобы обеспечить оперативное устранение последствий аварий.

Дополнительно в филиалах компании начали расчищать от снега и наледи территории и электросетевые объекты, чтобы снизить риски подтопления оборудования.

В период паводка будут работать 443 бригады. В их состав входят почти 2,3 тыс. специалистов. Помимо этого, будет наготове спецтехника — свыше 3,2 тыс. единиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по модернизации сетей водоснабжения в регионе. По его словам, работы проведут более чем на 400 объектах.