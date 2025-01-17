Подмосковные энергетики перешли на особый режим работы в связи с Крещением

Подмосковные энергетики усилят работу на период крещенских купаний, передает Министерство энергетики Московской области. Так, «Мособлэнерго» вводит дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения.

В крещенскую ночь сотрудники предприятия будут работать в режиме повышенной готовности, что позволит оперативно реагировать на возможные нарушения подачи электроэнергии в местах купаний.

На период купаний будет сведено к минимуму число переключений и проведение плановых работ. Кроме того, в компании прошли проверки оборудования и персонала на предмет готовности к работе.

При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 349 бригад и 568 единиц спецтехники.