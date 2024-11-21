Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий энергетики в регионе были переведены на усиленный режим работы, передает Министерство энергетики Московской области.

В регионе наготове шесть с половиной сотен бригад специалистов, свыше 2,7 тысячи единиц техники, в том числе мобильные дизельные электростанции.

Сегодня в области ожидаются дожди со снегом, похолодание до четырех градусов ниже нуля и порывы ветра более двадцати метров в секунду.

В случае отключения электроэнергии можно позвонить на горячие линии компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» по номерам 8 (495) 99-500-99 и 8 (800) 220-0-220 соответственно. Также можно обратиться в муниципальную диспетчерскую службу.