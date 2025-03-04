Подмосковные энергетики в 2024 году провели 570 тыс. работ по техобслуживанию электросетей

Специалисты «Мособлэнерго» по итогам 2024 года провели 570 тыс. работ по техническому обслуживанию электросетей. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Работы продолжились и с наступлением 2025 года. К примеру, в январе специалисты в Раменском провели техобслуживание трансформаторной подстанции ТП-328, которая обеспечивает электроэнергией спорткомплекс «Борисоглебский».

В феврале в Дзержинском провели планово-предупредительный ремонт трансформаторной подстанции №1Д на Томилинской улице. Она питает семь многоквартирных домов, где проживают более 2,1 тыс. человек.

На обслуживании компании находится более 14 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 3-20 кВ, шесть подстанций 35-110 кВ и более 52 тыс. км линий электропередачи.

Ранее в областном Минэнерго рассказали, что в этом году в Подмосковье будет смонтировано более 10,3 тыс. птицезащитных устройств на опорах ЛЭП.