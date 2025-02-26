В 2025 году подмосковные ЛЭП оборудуют 10 тыс. устройств для защиты птиц

В Подмосковье в 2025 году энергетики смонтируют свыше 10,3 тыс. птицезащитных устройств на опорах линий электропередачи. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Специалисты компании «Россети Московский регион» проведут работы в рамках ремонтной программы на воздушных линиях 0,4-220 кВ.

«Основная цель проекта — обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории столичного региона», - отметили в министерстве.

В частности, линии оборудуют антиприсадочными устройствами, которые не дают птицам садиться и гнездиться на объектах, находящихся под напряжением.

Также планируется оборудовать опоры ЛЭП устройствами защитно-барьерного типа. Они защищают пернатых от непосредственного контакта с гирляндами изоляторов и другими потенциально опасными элементами.

Подобные работы проводятся в регионе каждый год. В 2024-м в области было смонтировано свыше 7,2 тыс. таких устройств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привести в порядок освещение на дорогах региона.