Подмосковные энергетики ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды

Подмосковные энергетики ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в регионе. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Согласно прогнозу, с пятницы в области прогнозируются дождь, снег, гололедица. Порывы ветра будут достигать 21 метра в секунду.

В регионе наготове 657 бригад энергетиков, 4,3 тысячи единицы спецтехники, в том числе полторы сотни мобильных дизельных электростанций.

Если на электросетях возникают технологические нарушения, на восстановление подачи электроэнергии выделяется не более двух часов.

В случае отключения можно обратиться на горячую линию «Мособлэнерго» 8 (495) 99-500-99, на «Светлую линию» Россетей 8 (800) 220-0-220 или в единую диспетчерскую службу.