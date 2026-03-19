Подмосковные горнолыжники завоевали две награды на чемпионате России

Представители Подмосковья завоевали две медали на чемпионате России по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах — золотую и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Александр Хорошилов (областной Центр олимпийских видов спорта, Дмитров) занял первое место в мужских соревнованиях в дисциплине «слалом». На втором месте в состязаниях оказался горнолыжник из Кабардино-Балкарии, на третьем — Семен Ефимов (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра).

Соревнования прошли на ВК «Манжерок» в селе Озерное (Республика Алтай), участниками стали более 100 спортсменов из 20 регионов России. Турнир организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.