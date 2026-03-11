Подмосковные горнолыжники завоевали шесть наград чемпионата России среди спортсменов с нарушением зрения

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате России по горнолыжному спорту среди спортсменов с нарушением зрения — четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, три золотые награды получил двукратный чемпион России прошлого года Дмитрий Шульга со спортсменом лидером Германом Аграновским (Дмитровский муниципальный округ). Они выступили в дисциплинах «слалом-гигант», «супер-гигант» и «супер-комбинация». Кроме того, Шульга стал серебряным призером чемпионата в слаломе. Еще одно первое место занял двукратный паралимпийский чемпион Валерий Редкозубов со спортсменом-лидером Евгением Героевым (Дмитровский муниципальный округ), они соревновались в дисциплине «слалом». Редкозубов также стал бронзовым призером в дисциплине «супер-комбинация».

Состязания прошли на ГЛЦ «Банное» (Республика Башкортостан) в рамках государственной программы «Спорт России». В них приняли участие 20 спортивных пар из разных регионов России.

