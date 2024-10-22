Подмосковные инвесторы заключили 119 соглашений с колледжами на подготовку кадров

Подмосковные предприниматели заключили с областными колледжами 119 соглашений на подготовку кадров. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Соглашения заключили 103 предприятия и 44 колледжа. Контракты были подписаны в рамках программы по подготовке специалистов для предприятий, которые реализуют проекты импортозамещения. По подписанным договорам планируется подготовить свыше десяти тысяч специалистов.

Одно из соглашений заключили «НПО Экосистема» и колледж «Подмосковье» в Солнечногорске. Предприятие выпускает оборудование для очистки воды. В образовательном учреждении для работы в компании подготовят сварщиков и операционных логистов.