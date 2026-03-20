Подмосковные юниорки завоевали более 20 наград на первенстве ЦФО по боксу

Подмосковные спортсменки завоевали 22 медали первенства Центрального федерального округа по боксу среди юниорок - 11 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, Полина Спирина (Домодедово) заняла первое место в весовой категории 54 кг в возрастной группе 19-22 года, Алина Педченко (Подольск) - в весе 48 кг, Владислава Силина (Дмитров, СШОР по боксу) - в весе 57 кг. Кроме того, в весовой категории 66 кг золотую медаль получила Ольга Берникова (Подольск, СШОР по боксу) и так далее.

Соревнования проходит с 15 по 22 марта в поселке Покровское (Московская область) в рамках государственной программы «Спорт России».

