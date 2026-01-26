Три подмосковные команды заняли весь пьедестал на межрегиональном турнире по киле, который прошел в Дзержинском. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Победу одержала люберецкая ватага «Любера», региональная команда «Наш Дом» стала серебряным призером, «1380 килАтонн» (Дзержинский) — бронзовым.

Состязания прошли в манеже стадиона «Орбита» в Дзержинском в рамках федеральной программы «Спорт России», в них приняли участие ватаги из Москвы, Московской и Владимирской областей.

