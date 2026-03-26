Подмосковные команды завоевали две медали первенства России по голболу

Подмосковные команды завоевали золотые и бронзовые медали в рамках XXII первенства России —2026 по голболу среди юниоров и юниорок до 19 лет, которое прошло в Раменском округе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Регион в соревнованиях представили 11 мужских и пять женских коллективов. В общей сложности участниками стали спортсмены из Московской, Нижегородской, Свердловской, Липецкой и Калужской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев, Татарстана, Адыгеи, Москвы и Санкт-Петербурга.

Подмосковная сборная одержала победу в турнире среди юниорок, по итогам первенства Ярослава Полушкина была признана лучшим игроком турнира. Кроме того, команда «Московская область — 2» стала бронзовым призером в соревнованиях среди юниоров.

«Турнир прошёл на очень высоком уровне. Обе команды выложились на сто процентов в решающих играх», – прокомментировал выступление подмосковных команд тренер сборной Московской области Семен Журков.

Состязания прошли с 13 по 20 марта в Раменском во Дворце спорта «Борисоглебский» в рамках федеральной программы «Спорт России».

