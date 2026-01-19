Подмосковные команды завоевали медали на чемпионате России по индорхоккею среди женщин

Подмосковные команды «Динамо-Электросталь» (Электросталь) и СШОР по игровым видам спорта (СШОР по ИВС, Щелково) встретились в финале чемпионата России по индорхоккею среди женских команд и стали победителем и серебряным призером соответственно. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На третьем месте оказалась команда «Юность-Москвы» из Москвы. По итогам турнира лучшим вратарем признали Алену Ладышкину (СШОР по ИВС), нападающим – Валерию Хайруллину («Динамо-Электросталь»), защитником – Ксению Королеву (СШОР по ИВС). Кроме того, Юлия Редькина («Динамо-Электросталь») получила звание лучшего игрока.

Соревнования прошли в Электростали, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

