Подмосковные компании примут участие в 17 международных выставках

В 2025 году подмосковные компании смогут принять участие в 17 международных выставках, которые пройдут в ОАЭ, Китае, Казахстане, Узбекистане, Иране и других странах, поддержку в этом вопросе им окажет областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Фонд поддержки ВЭД МО помогает бизнесу принять участие в этих поездках и представить там свою продукцию. Необходимо только выбрать мероприятие и подать заявку в Фонд», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках мероприятий предприниматели смогут представить свою продукцию в разных сферах, среди них — товары для красоты, продукты питания и напитки, товары для животных и так далее. Фонд профинансирует аренду площадей, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда и ряд других расходов. Подать заявку для участия можно здесь.

Отметим, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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