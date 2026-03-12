Подмосковные конькобежцы завоевали четыре награды на первенстве России

Представители Подмосковья завоевали четыре медали на первенстве России по конькобежному спорту — одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Ксения Сиразева (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) заняла первое место в соревнованиях среди юниорок на дистанции 500 м, а также стала бронзовым призером в стартах на дистанции 1 тыс. м. Савелий Пронин (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) выступил на дистанциях 500 м и 1 тыс. м и завоевал две серебряные медали среди юниоров.

Соревнования прошли в Москве в рамках государственной программы «Спорт России».

