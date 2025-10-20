Подмосковные конькобежцы завоевали награды на Всероссийских соревнованиях в Коломне

Подмосковные конькобежцы завоевали 10 медалей на XI Всероссийских спортивных соревнованиях по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина» – пять золотых, две серебряные и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. Так, Даниил Алдошкин завоевал две золотые награды в забегах на 1,5 тыс. и 5 тыс. м.

«В Коломне, как всегда, хороший лед. Мне очень приятны любые домашние соревнования, за меня всегда болеют мои родственники и друзья, это придает мне дополнительных сил и уверенности», — сказал спортсмен после победного финиша.

Кроме того, Руслан Мурашов одержал победу в мужском забеге на 500 м, Павел Кулижников – в забеге на 1 тыс. м, Анастасия Семенова – в масс-старте на 16 кругов среди женщин.

Соревнования стали этапом отбора для участия в будущих чемпионатах и первенствах России, в них приняли участие более 100 конькобежцев из 17 регионов России и Белоруссии. Турнир провели в рамках федеральной программы «Спорт России», организаторами выступили Союз конькобежцев России и Федерация конькобежного спорта Московской области.

