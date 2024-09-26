Подмосковные логопеды напомнили о возрастных нормах появления звуков в речи ребенка. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам специалистов, одной из самых частых форм нарушения речевой функции у детей является дислалия — невозможность произнести некоторые звуки или их сочетания. О дислалии может говорить неспособность ребенка произнести в три года звуки «с», «з», «ц», в четыре года — звуки «ш», «ж», «ч», «щ», в пять лет — звук «л».

Если у ребенка наблюдаются сложности с произношением указанных звуков после наступления пятилетнего возраста, следует обратиться к логопеду.

С речевыми проблемами у ребенка рекомендуется разобраться как можно раньше, так в школьном возрасте сделать это будет гораздо сложнее. Кроме того, это можно повлиять на качество письменной речи.