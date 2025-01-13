Подмосковные матрешки вошли в число победителей всероссийского конкурса

Матрешки из Подмосковья вошли в число победителей всероссийского конкурса «Самая красивая матрешка», передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Конкурс проводился с 1 января по 15 ноября прошлого года. На него выставили 696 работ со всей страны. В целом за участников отдали около 40 тысяч голосов.

Победителей определили в 12 номинациях. В результате «Матрешка Лето» Татьяны Бражниковой из Сергиева Посада была признана лучшей в номинации «Доброта», а матрешки «Борис Годунов» Ирины Соловьевой из Хотьково — в номинации «История».

Самой красивой матрешкой признали работу «Крепкая семья» Наталии Малаховой из Санкт-Петербурга.