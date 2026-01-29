Подмосковные медики возвели почти 100 домов в поселках для врачей

Подмосковные медицинские работники построили почти 100 домов в поселках для врачей, которые были созданы в рамках областной программы поддержки региональных медиков «Земля врачам». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов уточнил, пилотные пять поселков организовали в Сергиево-Посадском, Богородском округах, Воскресенске, Домодедово и Ступино.

«На выделенных для поселков медицинских работников площадях образованы 636 участков, из которых 526 уже предоставлены врачам, а на 99 – построены дома. Еще 24 врача находятся в процессе строительства», – отметил Тихон Фирсов.

По его словам, наибольшее количество зданий возвели в поселках Домодедова и Богородского округа. Программу запустили в 2021 году, участки получили более 2,6 тыс. врачей. При этом 410 из них уже построили дома. Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в регионе продлится до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.