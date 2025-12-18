Подмосковные мобильные комплексы совершили более 11 тыс. выездов

С начала 2025 года мобильные комплексы Подмосковья совершили почти 11,5 тыс. выездов, в результате медицинскую помощь получили более 271 тыс. жителей отдаленных территорий. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря таким выездам, жители, проживающие в отдаленных территориях региона, могут получить консультацию медицинских специалистов и пройти исследования рядом с домом», — сказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках таких выездов в комплексах пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования. Ознакомиться с графиком их выездов можно на сайтах медицинских организаций региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.