Подмосковные мобильные комплексы совершили почти 8 тыс. выездов в 2025 году

С начала 2025 года мобильные комплексы Подмосковья совершили почти 7,7 тыс. выездов, врачам удалось осмотреть более 175 тыс. жителей отдаленных от медучреждений территорий. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Качественная диагностика должна быть доступна жителям не только городских территорий, но и сел и деревень. Для этого мы используем мобильные комплексы», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В мобильных комплексах пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования. Узнать график можно на сайтах медицинских организаций, при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.

