Подмосковные молодые семьи получили жилищные сертификаты

В Пушкинском округе 11 молодых семей, включая две многодетные и две семьи участников специальной военной операции, стали обладателями жилищных сертификатов, которые позволят им приобрести квартиру или дом на территории всего Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Кроме того, документы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» получили по шесть молодых семей из городского округа Химки и Павлово-Посадского округа.

Напомним, что участниками подпрограммы могут стать жители региона младше 35 лет, которые нуждаются в жилье (менее учетной нормы на человека) и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

