Подмосковные пловцы завоевали награды на чемпионате России по плаванию на открытой воде

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит с 25 по 29 июня в селе Засечное Пензенской области. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Александр Степанов (областной Центр олимпийских видов спорта) одержал победу на дистанции 5 км среди мужчин и на дистанции 10 км, а также выиграл спринт на выбывание на дистанции 3 км. Кроме того, Денис Адеев (областной Центр олимпийских видов спорта) стал серебряным призером в марафонском старте на 10 км. По итогам чемпионата подмосковные пловцы выполнили отборочный норматив для участия в чемпионате Европы по плаванию на открытой воде, который пройдет в Париже.

Соревнования провели в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.