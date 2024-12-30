Подмосковные полицейские присоединились к акции «Подари мечту»

Сотрудники полиции Подмосковья присоединились к акции «Подари мечту». Так, правоохранители в Богородском округе поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Семейного центра помощи семье и детям, передает ГУ МВД России по Московской области.

Мероприятие прошло в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» совместно с представителями Общественного совета. Воспитанники центра заранее нарисовали свои новогодние мечты, а полицейские и общественники помогли исполнить пожелания детей.

Участники акции пожелали детям здоровья, счастья, успехов в учебе и передали им подарки.