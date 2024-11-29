Подмосковные предприниматели направили почти две тысячи обращений к бизнес-омбудсмену региона в этом году

С начала 2024 года подмосковные предприниматели направили более 1,6 тысячи обращений к бизнес-омбудсмену региона. Об этом сообщила и. о. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

«Обращения, поступившие напрямую к Уполномоченному, чаще всего касались деятельности правоохранительных органов (29% от общего количества), — уточнила она.

В тройку самых популярных также вошли вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями и административными барьерами. Чудакова отметила, что в последние два года предприниматели стали реже направлять свои обращения. По ее словам, это свидетельствует о высоком уровне цифровизации в регионе.

Ознакомиться с контрактами общественных приемных бизнес-омбудсмена в городских округах можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.