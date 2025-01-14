Подмосковные предприниматели получили полмиллиарда рублей субсидий на покупку оборудования в 2024 году

Подмосковные предприятия по итогам прошлого года получили субсидии на покупку оборудования в размере около 450 млн руб. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Получателями этой поддержки стали 35 предприятий региона», - отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

В число получателей субсидий вошли такие компании, как «Роялтафт», «Вилсен пластик», «Русский гранит». Первая производит ковры и получила 20 млн руб. Второе предприятие занимается выпуском изделий из пластмассы и также получило 20 млн руб. Третья компания получила 11 млн руб. на покупку станков для обработки камни и гранита.